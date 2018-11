Anne-Sophie Mutter und Helene Grimaud beim Musikfest Hamburg

Hamburg (APA/dpa) - Klassikstars wie Anne-Sophie Mutter, Helene Grimaud und Daniel Barenboim sind beim Internationalen Musikfest Hamburg vom 27. April bis 29. Mai zu Gast. 44 der 52 Konzerte finden in der Elbphilharmonie statt, davon 27 im Großen Saal, vier in der Laeiszhalle und drei auf Kampnagel, teilten die Veranstalter am Dienstag mit.

Dem ungarisch-österreichischen Komponisten György Ligeti (1923–2006), der 16 Jahre lang an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg lehrte, gilt der diesjährige Komponisten-Schwerpunkt. Karten für alle Veranstaltungen sind seit Dienstag erhältlich. Zu den weiteren Gästen des Musikfests gehören die Sopranistin Elina Garanca, der Bariton Christian Gerhaher, Sasha Waltz & Guests, das Arditti Quartet sowie das Orchestre de Paris, die Staatskapelle Berlin, die Bamberger Symphoniker und das Orchester Ludwig mit der Dirigentin Barbara Hannigan.

(S E R V I C E - www.musikfest-hamburg.de)