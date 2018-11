EU für verstärkt Zusammenarbeit mit Indien

Brüssel (APA) - Die EU-Kommission und die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini haben sich auf eine gemeinsame Strategie bezüglich einer verstärkten Kooperation mit Indien verständigt. „Indien ist ein Schlüsselakteur in unserer vernetzten Welt“, betonte Mogherini in einer Aussendung am Dienstag. Daher schlage sie mit der Kommission vor, dass sich die EU vermehrt mit Indien beschäftige, so Mogherini.

„Wir wollen unsere politischen, wirtschaftlichen und persönlichen Verbindungen weiter verstärken, um gemeinsam die globalen Herausforderungen zu bewältigen“, betonte die EU-Außenbeauftragte. Die EU setze sich für die Implementierung eines effektiven Multilateralismus und globale wirtschaftliche Ordnungspolitik ein, ein strategisches Partnerschaftsabkommen mit Indien solle in Betracht gezogen werden.