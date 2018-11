Polizei ertappte Diebe in Baden auf frischer Tat - Duo in U-Haft

Baden (APA) - Im Zuge einer Schwerpunktaktion hat die Stadtpolizei Baden zwei mehrfach vorbestrafte Diebe in einem Gastgarten in der Innenstadt auf frischer Tat ertappt. Den beiden Algeriern wurden nach Ermittlungen acht Delikte im Bundesgebiet und vier Geldbörsen-Diebstähle in Baden zugeordnet, bei denen insgesamt 23.000 Euro erbeutet wurden. Das Duo wurde festgenommen und sitzt laut Aussendung in U-Haft.