Modegruppe von Rocket Internet verringerte Verlust

Luxemburg/Berlin (APA/dpa) - Der starke Euro hat die in der Global Fashion Group (GFG) zusammengefassten Online-Modehändler der Berliner Start-up-Fabrik Rocket Internet ausgebremst. Im dritten Quartal konnten die Unternehmen aber ihren Verlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) auf 21,3 Mio. Euro verringern, wie GFG am Dienstag in Luxemburg mitteilte. Im Jahr zuvor war ein Minus von 32,6 Mio. Euro angefallen.

Die GFG-Unternehmen sind ausschließlich in Wachstumsmärkten wie Osteuropa, Asien und Brasilien tätig. Der Umsatz stieg um 3,2 Prozent auf 264,6 Mio. Euro. Der zuletzt starke Euro belastete die in anderen Währungen erzielten Einnahmen in Euro gemessen. Ohne den bremsenden Effekt von Währungsschwankungen wäre ein Plus von knapp 17 Prozent angefallen.

Rocket Internet gründet Firmen oder investiert in junge Unternehmen. Zu den wichtigsten Unternehmensbeteiligungen zählen neben GFG, Hellofresh, Jumia, Westwing und Home24. Die Rocket-Aktie verlor am Dienstag im frühen Handel rund 2 Prozent.