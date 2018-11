Zeitung: Mazedonischer Ex-Premier Gruevski erhält Asyl in Ungarn

Budapest (APA) - Der mazedonische Ex-Premier Nikola Gruevski hat laut einem Bericht Asyl in Ungarn erhalten. Das ungarische Einwanderungs- und Asylamt habe festgestellt, dass die rechtlichen Voraussetzungen für die Erteilung des Asylantrags erfüllt seien, meldete die regierungsnahe Zeitung „Magyar Idök“ am Dienstag ohne Nennung von Quellen. Behörden waren laut Nachrichtenagentur Reuters vorerst nicht erreichbar.

Gruevski, der in Skopje rechtskräftig zu zweijähriger Haft wegen Amtsmissbrauches verurteilt worden war, war am 11. November über das Gebiet Albaniens, Montenegros und Serbiens in das EU-Land Ungarn geflohen. Dort hält er sich seit vergangenem Dienstag auf. In seiner Heimat laufen unterdessen noch weitere Prozesse wegen Amtsmissbrauchs und anderer Affären, darunter das gesetzwidrige Abhören von etwa 20.000 Bürgern.