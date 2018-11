Tirol nominiert Natura 2000 Gebiet nach

Innsbruck (APA) - Die schwarz-grüne Tiroler Landesregierung hat in ihrer Sitzung am Dienstag beschlossen, die Bergmähwiesen in Trins als Natura 2000 Gebiet nachzunominieren. Die Regierung hofft, dass es dadurch zu einer Einigung mit der Europäischen Kommission zur Beilegung des Vertragsverletzungsverfahrens gegen Österreich kommen wird, teilte das Land in einer Aussendung mit.

„Für uns stand stets fest, dass neue Natura 2000 Gebiete nur in Frage kommen, sofern es eine Zustimmung der Grundeigentümer gibt - das wurde auch im Koalitionsübereinkommen festgehalten“, sagte Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP). Diese Zustimmung liege nun vor. „Als Naturschutzreferentin begrüße ich es, dass dieses Naturjuwel nach den Osttiroler Gletscherflüssen, der Isel, dem Schwarzach und Kalserbach, der ‚Sinesbrunn‘ in Tarrenz und dem ‚Tiefer Wald‘ in Nauders ebenfalls nachnominiert wurde“, betonte Landeshauptmannstellvertreterin Ingrid Felipe (Grüne), auf deren Antrag die Nachnominierung beschlossen wurde.

Die schwarz-grüne Landesregierung war sich in Sachen Natura 2000-Nachnominierungen lange Zeit uneins. Während Platter im vergangenen Jahr noch mehrfach erklärt hatte, dass das Land keine neuen Nominierungen vornehmen werde, setzte Felipe stets auf weitere Gespräche. Im Koalitionsübereinkommen nach der Landtagswahl im Februar wurde dann schließlich festgehalten: „Sollten allfällige weitere Nominierungen zwingend notwendig werden, (...) sind diese im Einvernehmen mit den Grundeigentümern umzusetzen“.