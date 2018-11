Schneefall - Kärntner Schneepflugfahrer von eigenem Unimog überrollt

Althofen/Eberndorf (APA) - Ein 53-jähriger Arbeiter ist am Dienstagvormittag bei einem Unfall in Althofen (Bezirk St. Veit an der Glan) schwer verletzt worden. Der Schneepflugfahrer wollte eine verklemmte Schneekette an einem Hinterrad seines Unimogs lösen - dabei legte er sich unter das Fahrzeug. Plötzlich setzte es sich in Bewegung und überrollte den Arbeiter im Hüftbereich. Er wurde ins Klinikum Klagenfurt gebracht.

Bereits Dienstagfrüh war eine 29-jährige Frau bei Eberndorf (Bezirk Völkermarkt) mit ihrem Auto auf der schneeglatten Fahrbahn ins Schleudern geraten. Sie kam von der Straße ab und stürzte sich einmal überschlagend über eine Böschung. Die Lenkerin und ihre im Auto mitgefahrene 32-jährige Schwester wurden dabei verletzt, die Rettung brachte sie ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt.