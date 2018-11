Van der Bellen startet Initiative für UN-Klimakonferenz

Katowice (Kattowitz) (APA) - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat eine Initiative gestartet, die zum Erfolg der UN-Klimakonferenz in Polen im Dezember 2018 beitragen soll. Konkret hat der Bundespräsident europäische Staatsoberhäupter eingeladen, im Vorfeld der COP24 einen gemeinsamen Appell an die internationale Staatengemeinschaft zu unterzeichnen, hieß es am Dienstag in einer Aussendung.

Der Appell ruft dazu auf, gemeinsam und rasch alles zu tun, um die globale Klimakrise zu stoppen. „Die internationale Staatengemeinschaft ist gefordert, rasch, entschlossen und gemeinsam alles daran zu setzen, um wirksame Maßnahmen gegen die Erderhitzung einzuleiten, bevor es zu spät ist. Die Weltklimakonferenz im polnischen Katowice in Polen im Dezember 2018 ist die wichtigste internationale Klimaverhandlungsrunde seit der Einigung auf das Pariser Klimaübereinkommen im Jahr 2015 und von entscheidender Bedeutung für unsere Zukunft“, sagte Van der Bellen.

Die Erklärung beinhalte ein „klares Bekenntnis zu mutigem Klimaschutz und hält fest, dass unsere Generation die wahrscheinlich letzte ist, in deren Händen es liegt, wirksame Maßnahmen gegen die drohende Klimakatastrophe auf den Weg zu bringen“. Die Auswirkungen der Klimakrise sei bereits heute weltweit spürbar. „Viele Bereiche unseres Lebens, auch in Österreich, von der Landwirtschaft über den Tourismus bis zur Wasserversorgung sind betroffen, nicht zuletzt ist die Klimakrise eine Bedrohung für die globale Stabilität und Sicherheit“, hieß es in der Aussendung. Die Erklärung halte fest, dass die derzeitigen Maßnahmen der internationalen Staatengemeinschaft nicht ausreichen werden, um die langfristigen Klimaziele des Pariser Übereinkommens zu erfüllen.

Der Bundespräsident wird auf Einladung des polnischen Staatspräsidenten gemeinsam mit zahlreichen Amtskollegen an der Eröffnung der UN-Klimakonferenz am 3. Dezember im polnischen Kattowitz teilnehmen und am 4. Dezember den Stand der österreichischen Außenwirtschaft auf der COP24 eröffnen. Dabei werden Projekte österreichischer Unternehmen präsentiert, die in Sachen Klimaschutztechnologie vorbildlich sind. Die Klimainitiative soll noch vor Beginn der Weltklimakonferenz präsentiert werden.