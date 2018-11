Fußball: ÖFB-Team nach 1:0 gegen Griechenland erstmals bei U21-EM

St. Pölten (APA) - Österreichs U21-Fußball-Nationalteam hat am Dienstag einen historischen Erfolg gefeiert. Das junge ÖFB-Team gewann in St. Pölten das Play-off-Rückspiel gegen Griechenland mit 1:0 (0:0) und qualifizierte sich erstmals für eine U21-EM-Endrunde. Adrian Grbic erzielte in der 51. Minute mit einem Freistoß das Siegestor für die Elf von Werner Gregoritsch, die schon das Hinspiel 1:0 gewonnen hatte.

Die Endrunde mit zwölf Mannschaften wird im Juni 2019 in Italien und San Marino gespielt. Die Auslosung erfolgt am Freitag (18.00 Uhr) in Bologna.

