Airbus gibt Namen von neuem Finanzchef in Kürze bekannt - Insider

Paris/Toulouse (APA/Reuters) - Der europäische Flugzeugbauer Airbus will Insidern zufolge in Kürze den Nachfolger für Finanzchef Harald Wilhelm bekanntgeben. Der Name des Anwärters auf den Posten könnte bereits zur Wochenmitte veröffentlicht werden, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen am Dienstag.

Vor kurzem hatte die Nachrichtenagentur Reuters erfahren, dass der Verwaltungsrat einen Deutschen, der nicht aus dem Unternehmen selbst komme, für die Position nominieren wolle. Der 52-jährige Wilhelm hat angekündigt, er werde den französisch-deutschen Flugzeugbauer zusammen mit Vorstandschef Tom Enders 2019 verlassen. Er ist seit 18 Jahren in verschiedenen Positionen für die Finanzen von Airbus verantwortlich.

Airbus könnte in dieser Woche auch einen Nachfolger für Tom Williams benennen, der für das operative Geschäft der Flugzeugsparte zuständig ist. Der Konzern aus Toulouse wollte sich dazu nicht äußern.

Bei Airbus werden die wichtigen Führungsposten traditionell mit deutschen und französischen Managern besetzt werden - auch nach dem Schwinden des Einflusses der Regierungen in Paris und Berlin. Bisher lagen die Posten von Vorstandschef und Finanzchef in deutscher Hand, als Verwaltungsratschef fungiert mit Denis Ranque noch bis 2020 ein Franzose. Als Nachfolger von Airbus-Chef Enders hatte der Verwaltungsrat im Oktober den Franzosen Guillaume Faury nominiert.

