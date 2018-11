Tischtennis: EM-Qualifikation 2 - ÖTTV-Herren gewannen

Gaia (APA) - Österreichs Tischtennis-Herren haben in der EM-Qualifikation Portugal auswärts 3:1 besiegt. Daniel Habesohn (2) und Robert Gardos sorgten in Gaia für die Punkte. Mit einem weiteren Sieg zum Abschluss am 4. Dezember in Horn gegen Tabellenschlusslicht Ungarn würden sich die ÖTTV-Herren den ersten Platz und damit eine gute Setzung für die EM 2019 sichern.

Tischtennis-Ergebnisse EM-Qualifikation - Herren, Gruppe A in Gaia:

Portugal - Österreich 1:3. Punkte für Österreich: Gardos, Habesohn 2

Tabelle: Portugal 6 Punkte/4 Spiele vor Österreich 5/3 und Ungarn 4/3.

Letzte Runde am 4.12. in Horn: Österreich - Ungarn