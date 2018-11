Feuerwehreinsatz wegen Ölfilms auf Gewässer im Bezirk Baden

Traiskirchen (APA) - In Traiskirchen im Bezirk Baden hat am Dienstag ein Ölfilm auf einem Teich in der Nähe einer Wohnsiedlung für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Durch Abfahren des Gewässers mit Booten und Abschöpfen mithilfe selbstsaugender Ölsperren wurde die Ausbreitung des Stoffes verhindert, berichtete das Bezirkskommando Baden in einer Aussendung. Ein Verursacher war demnach nicht feststellbar.

Alle Grundstücke rund um den Teich befinden sich laut Bezirkskommando in Privatbesitz und haben keinen öffentlichen Zugang. Eine errichtete Ölsperre bleibt nach Absprache mit der Bezirkshauptmannschaft Baden für rund 24 Stunden im Wasser.