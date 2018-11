Pkw erfasste 64-Jährigen in Krems frontal

Krems (APA) - Ein 64-Jähriger ist am Dienstag auf der B3 in Krems vom Wagen einer 50 Jahre alten einheimischen Lenkerin frontal erfasst und schwer verletzt worden. Der Bulgare stieg auf die Fahrbahn, um diese vermutlich zu überqueren, berichtete die Polizei am Mittwoch. Die Pkw-Fahrerin konnte den Zusammenstoß trotz Vollbremsung nicht verhindern. Der Verletzte wurde in das Universitätsklinikum Krems gebracht.