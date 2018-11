Golf: Schwab startet in Hongkong in die European Toursaison 2019

Hongkong (APA) - Österreichs Golf-Jungstar Matthias Schwab startet bereits am Donnerstag im mit zwei Millionen US-Dollar dotierten Turnier in Hongkong in die European Toursaison 2019. Der 23-jährige Steirer hatte damit nur eineinhalb Wochen Wettkampfpause nach dem letzten Turnier seines „Rookie“-Jahres, in dem er exakt 619.606 Euro an Prämien kassierte.