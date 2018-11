Fußball: Slowake Novak neuer Assistenzcoach bei der Admira

Maria Enzersdorf (APA) - Die Admira hat mit Vincent Novak einen neuen Assistenztrainer geholt. Wie der Fußball-Bundesligist aus Maria Enzersdorf am Mittwoch bekannt gab, wird der 33-jährige Slowake Neo-Chefcoach Reiner Geyer und Michael Horvath an der Seitenlinie und beim Trainingsbetrieb der Profis unterstützen. Novak war zuletzt Co-Trainer der U21 des 1. FC Nürnberg an der Seite von Geyer.

„Die außergewöhnliche Situation und Tabellen-Platzierung aktuell bedürfen jeglicher Unterstützung der Mannschaft von außen sowie neuer Impulse“, meinte Admira-Generalmanager Amir Shapourzadeh in einer Club-Aussendung. Die Admira liegt derzeit mit neun Punkten aus 14 Runden am Tabellenende der Liga. Am Samstag gastiert die Wiener Austria in der Südstadt.