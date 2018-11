Wiener Rentenmarkt am Vormittag schwächer

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat heute, Mittwoch, am späten Vormittag mit schwächerer Tendenz notiert. In allen beobachteten Laufzeitbereichen österreichischer Staatsanleihen gab es Verluste zu sehen. Aufwärts ging es hingegen europaweit mit den Aktienmärkten.

An den vergangenen Handelstagen wurden die Anleihenkurse noch von der hohen Nervosität an den Finanzmärkten unterstützt. Das Interesse an scheinbar sicheren Anlageformen wird sich nach Einschätzung der Helaba-Analysten vermutlich wenig ändern, denn die Budget-Sorgen um Italien reißen nicht ab und auch das Thema „Brexit“ sorgt für ein hohes Schlagzeilenrisiko.

Heute um 11:20 Uhr notierte der marktbestimmende Dezember-Kontrakt des Euro-Bund-Future an der Eurex Deutschland in Frankfurt mit 160,67 um 18 Ticks unter dem letzten Settlement von 160,85. Das bisherige Tageshoch lag bei 160,74, das Tagestief bei 160,54. Die Tagesbandbreite umfasst bisher also 20 Basispunkte. Der Handel verläuft bei schwachem Volumen. In Frankfurt wurden bisher 188.070 Dezember-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag heute Früh bei 1,46 (zuletzt: 1,44) Prozent, die zehnjährige Benchmark-Bundesanleihe rentierte mit 0,62 (0,59) Prozent, die fünfjährige mit -0,08 (-0,10) Prozent und die zweijährige lag bei -0,56 (-0,55) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Vormittag 43 (zuletzt: 44) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 31 (31) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 19 (23) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 3 (14) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Taxen ausgewählter Benchmark-Anleihen im Interbankenhandel:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Spread Börsekurs --- -- --- Geld Brief (in BP) Vortag Bund 47/02 30 1,50 100,85 101,30 1,46 43 101 Bund 28/01 10 0,75 101,19 101,27 0,62 31 101,3 Bund 23/03 5 0,00 100,38 100,54 -0,08 19 100,5 Bund 20/01 2 3,90 107,33 107,49 -0,56 3 107,45 ~