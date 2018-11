62-Jähriger in Mödling von Duo überfallen und beraubt

Mödling (APA) - Ein 62-Jähriger ist in Mödling von einem Pärchen überfallen und beraubt worden. Das Duo packte den Mann an den Oberarmen und zog ihn zu einem Stiegenaufgang, berichtete die Polizei am Mittwoch. Ein Tatverdächtiger nahm dem Opfer eine Herrenhandtasche ab, im dem sich ein vierstelliger Bargeldbetrag befand. Das Pärchen flüchtete, nach dem Gespann wird gefahndet. Der 62-Jährige blieb unverletzt.

Der tatverdächtige Mann und seine Begleiterin hatten das spätere Opfer am 14. November kurz vor dem Angriff nach einer Adresse gefragt. Bei dem Duo soll es sich nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich um einen etwa 1,90 Meter großen Mann mit dunklen Haaren sowie eine schlanke Frau mit einer Körpergroße von rund 1,75 Metern mit dunklen, schulterlangen Haaren handeln. Von der Täterin wurde am Mittwoch ein Phantombild veröffentlicht. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Mödling (Tel.: 059133-3330) erbeten.