Wien (APA) - Gilbert Trattner soll von Arnold Schiefer den Vorsitz im Aufsichtsrat der ÖBB übernehmen, schreibt der „Standard“ unter Berufung auf ein ÖBB-Aufsichtsratsmitglied. Schiefer werde ab April Finanzvorstand in der ÖBB. Die Entscheidung solle in der Aufsichtsratssitzung am 7. Dezember fallen. Ex-FPÖ-Verkehrsministerin Monika Forstinger habe es abgelehnt, AR-Chefin zu werden.

