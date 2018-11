Fußball: Keine Montagsspiele ab 2021/22 mehr in deutscher Bundesliga

Frankfurt am Main (APA/dpa) - Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat am Mittwoch bestätigt, dass sich die Bundesliga-Clubs für eine Abschaffung der Montagsspiele ausgesprochen haben. Ab der Saison 2021/2022 soll darauf verzichtet werden, twitterte die Dachorganisation.

„Stattdessen sind mit Blick auf die Starter in der Europa League pro Saison fünf weitere und damit insgesamt zehn Entlastungsspiele am Sonntag geplant“, hieß es in einer Erklärung. Der bis 2021 gültige Fernsehvertrags enthält fünf Montagabend-Begegnungen pro Saison.