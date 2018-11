Hapag-Lloyd erwartet vorerst keine weiteren Mega-Übernahmen

Hamburg (APA/Reuters) - Deutschlands größte Containerreederei Hapag-Lloyd plant vorerst keine weiteren Übernahmen und will die Rendite in den nächsten Jahren aus eigener Kraft steigern. Vorstandschef Rolf Habben Jansen kündigte am Mittwoch vor Investoren in Hamburg Einsparungen zwischen 350 und 400 Mio. Dollar binnen drei Jahren an.

Erreichen will die Hamburger Traditionsreederei dies, indem sie unrentable Geschäfte einstellt, mit Hafen-Dienstleistern und Container-Terminals zusammenarbeitet und die Digitalisierung vorantreibt. „Wir glauben, dass sich die Branche an einem Wendepunkt befindet und es in Zukunft um Differenzierung geht“, sagte Finanzchef Nicolas Burr. Die Qualität und Zuverlässigkeit der Transporte werde immer wichtiger.

Nach der Phase großer Übernahmen und Zusammenschlüsse während der durch Überkapazitäten in den vergangenen Jahren selbst verursachten Krise rechne er nicht mehr mit einer Konsolidierung unter den sieben größten Reedereien, sagte Habben Jansen. Die Vorteile weiterer Zukäufe sänken mit zunehmender Größe der Schifffahrtsunternehmen. Habben Jansen sagte, Hapag-Lloyd plane in den nächsten fünf Jahren keine aggressive Expansion, der Weltmarktanteil werde nur noch leicht auf zehn von zuvor gut neun Prozent zulegen. Hapag-Lloyd war durch den Zusammenschluss mit dem chilenischen Konkurrenten CSAV vor einigen Jahren und durch die Fusion mit der arabischen UASC zur weltweit fünftgrößten Containerlinie aufgestiegen.

