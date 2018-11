Kreditrisiko bei Mittelständlern größer als bei Multis - Studie

Berlin (APA/Reuters) - Das Ausfallrisiko bei Kreditvergaben an kleinere Unternehmen in den großen EU-Ländern ist einer Studie zufolge generell deutlich höher als bei multinationalen Konzernen. Fast vier von fünf Großkonzernen verfügten über eher sicheres Kredit-Rating im Bereich Investment Grade, hieß es in einer Studie des Kreditversicherers Euler Hermes vom Mittwoch.

Bei den kleinen und mittelgroßen Firmen (KMU und midcaps) seien es indes in den untersuchten Ländern Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien im Schnitt nur etwa ein Drittel. Grund dafür sei unter anderem, dass multinationale Firmen aufgrund der regionalen Diversifizierung und der breiten Produktpalette typischerweise weniger anfällig seien für zyklische Schwankungen in einzelnen Märkten oder Sektoren. Zudem hätten sie Größenvorteile.

Bei den kleineren und mittelgroßen Firmen wies die Studie regionale Unterschiede aus. So wird diesen Unternehmen in Italien mit 2,05 Prozent eine durchschnittlich geringere zweijährige Ausfallrate bescheinigt als ähnlichen Firmen in Deutschland (2,59), Frankreich (3,05) oder Spanien (3,67). Eine mögliche Erklärung dafür könne die Tatsache sein, dass in Italien die Sektoren „Herstellung von Rohstoffen“ und „Groß- und Einzelhandel“ relativ geringe Ausfallraten aufwiesen und einen hohen Anteil an den betrachteten Unternehmen ausmachten. In Spanien indes hätten die Folgen der internationalen Finanzkrise die dortige Wirtschaft stärker getroffen als andere Länder und zu zahlreichen Insolvenzen geführt.

„Gerade kleine und mittelständische Unternehmen oder Mid-Caps sind für Investoren sehr attraktiv, erklärte Kai Gerdes, Direktor Kreditrisiko beim Rating-Service von Euler Hermes. „Sie bergen jedoch wesentlich höhere und komplexere Kreditrisiken als multinationale Unternehmen.“ Euler Hermes zufolge zieht die direkte Kreditvergabe von privaten Investoren an Unternehmen („direct lending“) spürbar an.