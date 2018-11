Radsport: Dritte Tour of the Alps beginnt in Kufstein

Mailand (APA) - Die Tour of the Alps 2019 beginnt in Kufstein und endet in Bozen. Das gaben die Organisatoren des Radetappenrennens bei der Präsentation am Mittwoch in Mailand bekannt. Die Rundfahrt durch das Trentino, Südtirol und Tirol führt bei seiner dritten Auflage von 22. bis 26. April über insgesamt 5 Etappen, 711 Kilometer und 13.630 Höhenmeter.

Der erste Tag der Nachfolgeveranstaltung des Giro del Trentino geht auf 144 Kilometern ohne größere Anstiege rund um Kufstein über die Bühne, gleich danach wartet der anspruchsvollste Tagesabschnitt von Reith im Alpachtal nach Schenna in Südtirol: Der wohl spektakulärste und schwierigste Anstieg dieser 179 Kilometer ist dabei jener zum Jaufenpass (2.094 m). Auf den folgenden drei Etappen geht es ins Trentino und schließlich wieder zurück nach Südtirol.