Tiroler SPÖ: Dornauer dient nicht unter Dornauer

Innsbruck (APA) - Dornauer kommt, Dornauer geht: Georg Dornauer sen., Vater des frisch designierten Tiroler SPÖ-Chefs Georg Dornauer jun., stellt seine Position als Geschäftsführer der Landespartei zur Verfügung. Dies kündigte Dornauer der Ältere am Mittwoch in einer Aussendung an. Sein Sohn solle nicht „von einer familiären Beziehung zwischen Parteispitze und -management belastet werden“.

„Es ist ein Gebot der Professionalität, an meiner Stelle einen Schritt zurück zu machen und für eine freie Startbahn zu sorgen“, meinte der 63-Jährige. Der neue Parteichef zollte seinem Altvorderen „Respekt“ für dessen Entscheidung: „Ich weiß das sehr zu schätzen und habe Hochachtung vor dieser Einstellung. Diese klare und schnelle Entscheidung verschafft mir beste Voraussetzungen, um in den nächsten Tagen und Wochen mein persönliches Team zusammenzustellen.“ Dieses Team will der künftige Vorsitzende vom kommenden Landesparteitag im Februar 2019 beschließen lassen.

