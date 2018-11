Lenzing - RCB senkt Kursziel von 108 auf 87 Euro - Weiter „Hold“

Lenzing (APA) - Die Analysten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihr Kursziel für die Aktien des Faserherstellers Lenzing von 108,00 auf 87,00 Euro nach unten revidiert. Gleichzeitig bestätigte die RCB-Expertin Teresa Schinwald das Anlagevotum „Hold“.

Die Kürzung des Kursziels wurde mit niedrigeren Ergebnisschätzungen für die nächsten paar Jahre begründet. Zudem wurden auf die gestoppten Expansionspläne in den USA und höhere Energiekosten sowie auf das aktuelle Preisniveau für Viskose verwiesen.

Am Mittwochnachmittag notierten die Lenzing-Titel an der Wiener Börse mit plus 2,36 Prozent bei 80,25 Euro.

