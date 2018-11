Pole beim Skifahren in Tirol tödlich verunglückt

Obergurgl (APA) - Ein 54-jähriger Pole ist am Mittwoch beim Skifahren in Obergurgl in Tirol (Bezirk Imst) tödlich verunglückt. Der Mann stieß laut Polizei bei der Abfahrt aus unbekannter Ursache mit einem 51-jährigen Landsmann zusammen. Beide kamen daraufhin zu Sturz. Die Reanimation durch einen Notarzt blieb erfolglos. Der 51-Jährige wurde verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Zams geflogen.

Die beiden Männer waren Teil einer polnischen Skigruppe. Der Unfall hatte sich im Bereich Festkogel ereignet.