Italien-Budget - Eurogruppen-Chef: Unterstützen Kommissions-Vorgehen

Rom (APA/Reuters) - Die Finanzminister der Eurozone stehen nach Worten ihres Präsidenten Mario Centeno hinter dem Schritt der EU-Kommission, ein Defizitverfahren gegen Italien einzuleiten. „Wir haben die Europäische Kommission in diesem Prozess immer unterstützt, wie auch bei ähnlichen Vorgängen in der Vergangenheit“, sagte Centeno am Mittwoch in Den Haag.

Die Euro-Finanzminister würden darüber bei ihrem Treffen im Dezember sprechen, so der Eurogruppen-Chef nach einem Treffen mit dem niederländischen Finanzminister Wopke Hoekstra. Die Kommission hatte sich zuvor dafür ausgesprochen, ein Defizitverfahren gegen Italien einzuleiten. Grund dafür ist die geplante Neuverschuldung für den Haushalt 2019.