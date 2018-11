Frankfurt am Main/Wien (APA) - Die österreichischen Titel an der Frankfurter Börse haben den Handel am Mittwoch mit überwiegend höheren Notierungen beendet. Die Aktien der Petro Welt Technologies stiegen heute um 1,5 Prozent, nachdem der Konzern am Vortag frische Quartalszahlen gemeldet hatte.

~ Aktie Kurs Änderung Änderung Schluss Umsatz --- Punkte Prozent zuletzt Stück Petro Welt Technologies 5,40 0,08 1,50 5,32 38.885 Fabasoft 12,60 0,05 0,40 12,55 154 S&T 17,06 0,13 0,77 16,93 299.846 Sanochemia 1,47 -0,03 -2,00 1,50 507 ~

~ ISIN DE0008469008 ~ APA505 2018-11-21/19:17