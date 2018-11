Handball: Westwien eröffnete 13. Liga-Runde mit 31:27-Sieg in Bregenz

Bregenz (APA) - Der Start der 13. Runde der spusu Handball-Liga hat am Mittwoch einen 31:27-Sieg von Westwien in Bregenz gebracht. Die Wiener schoben sich direkt hinter die Vorarlberger auf Tabellenrang vier. Das Match wurde wegen des Challenge-Cup-Engagements der Bregenzer vorverlegt. Am Freitag (19.00 Uhr) spielt Ferlach - Hard, am Samstag Fivers - Leoben, Schwaz - Krems (jeweils 18.00) und Graz - Linz (19.00).