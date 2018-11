Basketball: Fürstenfeld in Herren-Bundesliga weiter sieglos

Fürstenfeld (APA) - Die Fürstenfeld Panthers bleiben in der Basketball-Bundesliga der Herren sieglos. Am Mittwoch unterlagen die Steirer in einem vorgezogenen Spiel der 14. Runde daheim den Oberwart Gunners 82:99. Die Burgenländer liegen nach dem Auswärtssieg bei einem Spiel mehr vier Punkte hinter dem Spitzenduo Traiskirchen und Gmunden auf Rang drei. Der Rest der Runde wird erst kurz vor dem Jahreswechsel gespielt.