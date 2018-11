Ski alpin: Ergebnisse 1. Abfahrtstraining Herren Lake Louise-Mayer 2.

Lake Louise (APA) - Ergebnisse vom ersten Training für die alpine Weltcup-Abfahrt der Ski-Herren am Samstag (20.15 Uhr MEZ, live ORF eins) in Lake Louise vom Mittwoch:

1. Christof Innerhofer (ITA) 1:47,57 Minuten - 2. Matthias Mayer (AUT) 0,08 Sekunden zurück - 3. Otmar Striedinger (AUT) +0,44 - 4. Kjetil Jansrud (NOR) 0,66 - 5. Dominik Schwaiger (GER) 0,76 - 6. Johan Clarey (FRA) 0,78 - 7. Aksel Lund Svindal (NOR) 0,84 - 8. Beat Feuz (SUI) 0,85 - 9. Thomas Dressen (GER) 0,88 - 10. Patrick Küng (SUI) 0,91 - 11. Johannes Kröll (AUT) 0,97. Weiter: 14. Christian Walder 1,09 - 19. Romed Baumann 1,20 - 25. Daniel Hemetsberger 1,55 - 29. Daniel Danklmaier 1,63 - 32. Hannes Reichelt 1,71 - 34. Christoph Krenn 1,72 - 37. Christopher Neumayer 1,83 - 43. Max Franz 2,17 - 56. Vincent Kriechmayr 2,60. Gestürzt: Manuel Osborne-Paradis (CAN)