Graz (APA) - Bestimmte Tochtergesellschaften des weltgrößten Vermögensverwalters BlackRock mit Sitz in den USA halten knapp fünf Prozent des Grundkapitals der börsennotierten Andritz AG. Konkret handelt es sich per 19. November um 4,85 Prozent des Grundkapitals von 104.000.000 Aktien, wie der Grazer Anlagenbauer in der Nacht auf Donnerstag mitteilte.

~ ISIN AT0000730007 WEB http://www.andritz.com ~ APA002 2018-11-22/00:22