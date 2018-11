Pkw fuhr auf Lkw auf: Drei Verletzte im Bezirk Gänserndorf

Leopoldsdorf im Marchfelde (APA) - Ein 28-Jähriger Lenker ist am Mittwoch auf der L5 in Leopoldsdorf im Marchfelde (Bezirk Gänserndorf) mit seinem Pkw auf den hinteren Teil eines Sattelzuges aufgefahren. Er wurde bei dem Zusammenstoß ebenso verletzt wie sein 25-jähriger Beifahrer und der 59 Jahre alte Lenker des Lkw. Die L5 war rund zwei Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt, berichtete die Polizei in einer Aussendung.

Die Karambolage geschah, während der Lkw-Fahrer nach links in einen Feldweg einbog. Der 28-Jährige überholte mit seinem Auto drei Fahrzeuge, die sich hinter dem Sattelzug befanden, und kollidierte mit dem Schwerfahrzeug.