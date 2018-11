Drogendealer in Wiener Neustadt geschnappt

Wiener Neustadt (APA) - Beim Verkauf von Kokain ist ein 36-Jähriger am Montag in Wiener Neustadt erwischt und festgenommen worden. Die Ermittler wiesen dem Nigerianer den Handel mit 115 Gramm Kokain und rund 310 Gramm Cannabiskraut nach, berichtete die Polizei am Donnerstag in einer Aussendung. Der Mann war teilgeständig und wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.

Die Drogen soll der 36-Jährige in den vergangenen beiden Jahren an mindestens sechs Abnehmer verkauft haben. Beim Beschuldigten wurde Kokain und Bargeld, das laut Polizei vom Suchtgifthandel stammte, sichergestellt.