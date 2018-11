Brexit - Kreise: Brüssel und London einigen sich auf Zukunftspakt

Brüssel (APA/Reuters) - Unterhändler der EU-Kommission und der britischen Regierung haben sich nach dem Austrittsabkommen auch auf eine politische Erklärung zu ihren künftigen Beziehungen verständigt. Der Entwurf gehe nun an die EU-Botschafter der restlichen 27 Mitgliedsstaaten, die sich am Donnerstag in Brüssel treffen, sagte ein EU-Vertreter.

Trotz des Streits zwischen Madrid und London über Gibraltar soll die Erklärung bis zum EU-Sondergipfel am Sonntag unterschriftsreif sein. Die britische Premierministerin Theresa May hatte am Mittwochabend in Brüssel mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker beraten, aus der britischen Regierung verlautete danach, dass es Fortschritte gegeben habe.