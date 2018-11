Gerhard Richter bleibt laut „Kunstkompass“ wichtigster Künstler

Köln/Wien (APA/dpa) - Der deutsche Maler Gerhard Richter wird im Ranking „Kunstkompass“ des Magazins „Capital“ weiterhin als wichtigster Künstler geführt - wie nunmehr seit 15 Jahren. Auf Platz 2 bleibt US-Künstler Bruce Nauman. Dann ergibt sich aber eine Veränderung: Georg Baselitz und Rosemarie Trockel haben die Plätze 3 und 4 getauscht. Österreicher finden sich wieder nicht unter den Top Ten.

An Baselitz und Trockel schließen sich Cindy Sherman (USA), Anselm Kiefer (Deutschland), Olafur Eliasson (Dänemark), Tony Cragg (Großbritannien), William Kentridge (Südafrika) und Richard Serra (USA) an. Führende Kunstnation ist dem Ranking zufolge weiterhin Deutschland mit 28 Künstlern unter den Top-100, dicht gefolgt von den USA mit 27 Künstlern. Die Liste der 100 wichtigsten Aufsteiger wird von der Koreanerin Haegue Yang angeführt. Auf den Plätzen 2 und 3 folgen ebenfalls Frauen: die Polin Alicja Kwade und die Italienerin Anna Maria Maiolino.

Insgesamt umfasst das seit 1970 erscheinende „Ruhmesbarometer“ 30.000 Künstler. Es basiert auf der Annahme, dass die Qualität von Kunst nicht messbar ist, wohl aber die Resonanz in der Kunstwelt. Bewertet und mit Punkten gewichtet werden unter anderem die Ausstellungen von nahezu 300 Museen, dazu Rezensionen in Fachmagazinen, Ankäufe führender Museen und Auszeichnungen. Preise und Auktionserlöse werden dagegen nicht berücksichtigt.

Erst am Dienstag hatte das Magazin „Monopol“ in seinem Ranking den Fotografen Wolfgang Tillmans zur einflussreichsten Persönlichkeit der Kunstwelt 2018 gekürt worden. Auf Platz 2 der Liste folgte die britische Künstlerin Sonia Boyce, die im Jänner in der Manchester Art Gallery als Teil einer Performance das Gemälde „Hylas and the Nymphs“ von John William Waterhouse abhängen ließ. Und auf Platz 3 findet sich der Österreicher Max Hollein, der mit dem Metropolitan Museum in New York das größte Museum der USA leitet. Mit dem Galeristen Thaddaeus Ropac findet sich auf Rang 44 noch ein dritter Österreicher im Ranking.