Wiener Rentenmarkt zu Mittag unbewegt

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat heute, Donnerstag, zu Mittag kaum Bewegung gezeigt. Bei den beobachteten Benchmarkanleihen der Republik gab es nur unmerkliche Kursveränderungen. Bei den anderen Staatspapieren in Europa gab es ebenfalls nur minimale Gewinne.

An der Konjunkturdatenfront gibt es wenig Aufregendes zu berichten: vormittags wurde der Insee-Geschäftsklimaindex in Frankreich veröffentlicht. Das entsprechende Barometer der Industrie stieg um einen Punkt auf 105 Zähler, bei den Dienstleistern blieb es unterdessen unverändert bei 103 Punkten. Ansonsten stehen keine marktbewegenden Datenpublikationen auf der Agenda.

In den USA wird heute Thanksgiving gefeiert - damit bleiben allerdings auch die Impulse von den dortigen Finanzmärkten aus. Die US Börsen haben an dem Feiertag geschlossen.

In Sachen Brexit gibt es unterdessen weitere Fortschritte: Unterhändler der EU-Kommission und der britischen Regierung haben sich nach dem Austrittsabkommen auch auf eine politische Erklärung zu ihren künftigen Beziehungen verständigt. Der Entwurf gehe nun an die EU-Botschafter der restlichen 27 Mitgliedsstaaten

Heute um 12:00 Uhr notierte der marktbestimmende Dezember-Kontrakt des Euro-Bund-Future an der Eurex Deutschland in Frankfurt mit 160,66 um 4 Ticks unter dem letzten Settlement von 160,70. Das bisherige Tageshoch lag bei 160,87, das Tagestief bei 160,63. Die Tagesbandbreite umfasst bisher also 24 Basispunkte. Der Handel verläuft bei schwachem Volumen. In Frankfurt wurden bisher 169.938 Dezember-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag heute Früh bei 1,46 (zuletzt: 1,46) Prozent, die zehnjährige Benchmark-Bundesanleihe rentierte mit 0,62 (0,62) Prozent, die fünfjährige mit -0,08 (-0,08) Prozent und die zweijährige lag bei -0,54 (-0,56) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Vormittag 44 (zuletzt: 43) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 32 (31) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 23 (19) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 14 (3) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Taxen ausgewählter Benchmark-Anleihen im Interbankenhandel:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Spread Börsekurs --- -- --- Geld Brief (in BP) Vortag Bund 47/02 30 1,50 100,75 101,20 1,46 44 101,5 Bund 28/01 10 0,75 101,19 101,28 0,62 32 101,4 Bund 23/03 5 0,00 100,37 100,53 -0,08 23 100,53 Bund 20/01 2 3,90 107,29 107,45 -0,54 14 107,45 ~