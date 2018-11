Kleinkind in Indien wird von Zug überfahren - und überlebt

Neu-Delhi (APA/AFP) - Auf einem Bahnhof in Indien ist ein Kleinkind von einem Zug überrollt worden - und unverletzt geblieben. Das einjährige Mädchen fiel Berichten zufolge in die Lücke zwischen Bahnsteig und Gleisen, als seine Eltern mit ihm am Donnerstag in der Stadt Mathura im Bundesstaat Uttar Pradesh aus einem Zug ausstiegen.

Als der Zug wieder losfuhr, rollte er unter den entsetzten Schreien der umstehenden Menschen über das Mädchen hinweg, wie ein mit einem Handy aufgenommenes Video zeigte. Als der Zug fort war, sprang ein Mann auf die Gleise und hob das auf dem Rücken liegende Kind auf. Das Mädchen weinte, war aber wie durch ein Wunder unversehrt. Indische Medien berichteten, die Eltern hätten ihre Tochter beim Aussteigen im Gedränge verloren.

Ein Sprecher der indischen Bahngesellschaft forderte mehr Rücksicht unter den Reisenden. Das indische Bahnnetz ist bekannt für überfüllte Züge und Unfälle. Oft reisen Menschen auf Zugdächern oder auf den Fußtritten an den Türen mit und fallen während der Fahrt hinunter. Die Regierung hat Pläne angekündigt, das marode Schienennetz zu modernisieren.