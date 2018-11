Waldbrände in Kalifornien - 85 Prozent des Feuers eingedämmt

Sacramento (Kalifornien) (APA/dpa) - Im Norden Kaliforniens gewinnt die Feuerwehr allmählich die Oberhand über den verheerenden „Camp“-Brand. 85 Prozent des Feuers sind eingedämmt, wie die kalifornische Brandschutzbehörde am Mittwoch mitteilte. Zwei weitere Leichen seien in dem abgebrannten Gebiet rund um den Ort Paradise nördlich von Sacramento geborgen worden. Damit stieg die Zahl der Todesopfer auf mindestens 83 Menschen.

Das schlimmste Feuer im US-Westküstenstaat seit Beginn der Aufzeichnungen hat mehr als 13.000 Wohnhäuser zerstört, mehrere Hundert Menschen gelten weiter als vermisst. Am Mittwoch besuchte Kaliforniens früherer Gouverneur Arnold Schwarzenegger (71) die Gegend im Butte County und traf sich mit Leidtragenden.

Er habe die Verwüstung in Paradise gesehen und sich mit Menschen getroffen, die alles verloren hätten, schrieb der gebürtige Steirer auf Twitter. „Aber ich habe auch den Geist von Amerika gesehen“, schrieb der Hollywood-Star mit Blick auf den unermüdlichen Einsatz von Feuerwehrleuten und freiwilligen Helfern. Er dankte den Teams, die sich um die Betroffenen kümmern. „Das sind wahre Action-Helden“, sagte der Schauspieler.

Schwarzenegger packte selbst mit an und teilte Frühstück aus. Er rief auch zu Spenden auf. Dem Sender KCRA zufolge spendete er aus eigener Tasche 100.000 Dollar (87.650 Euro) für die Feuerwehr.

Auch der US-Rapper Kanye West (41) und Ehefrau Kim Kardashian (38) spendeten Geld, um den Feueropfern in Kalifornien zu helfen. Kardashian trat am Mittwoch in der US-Sendung „The Ellen DeGeneres Show“ auf und übergab drei von ihrem Mann unterzeichnete Spendenschecks in Höhe von 500.000 US-Dollar (438.250 Euro). Das prominente Paar hatte sein Anwesen in Hidden Hills selbst erfolgreich mithilfe einer privaten Feuerwehr vor dem „Woolsey“-Brand schützen können. „Wir hatten Glück, wir waren wirklich gesegnet, die Hilfe der Feuerwehrleute zu haben, die wir da hatten“, sagte Kardashian der Moderatorin Ellen DeGeneres (60). Ihr sei klar, dass „dieser Luxus nicht jedem zur Verfügung“ stehe.

Hunderte andere Häuser, darunter viele Villen von Hollywood-Stars, waren bei dem Feuer rund um Malibu abgebrannt. Auch Sängerin Miley Cyrus und ihr Freund, Schauspieler Liam Hemsworth, spendeten nach CNN-Angaben eine halbe Million US-Dollar an Betroffene der Brände. Sie selbst hatten ihr Anwesen ebenfalls in den Flammen verloren.