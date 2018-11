Lufthansa-Finanzchef will Vertrag nicht verlängern - Bericht

Frankfurt (APA/Reuters) - Lufthansa-Finanzchef Ulrik Svensson will einem Magazin-Bericht zufolge bei der größten deutschen Fluggesellschaft nicht an Bord bleiben. Der 57-Jährige habe intern klargemacht, dass er aus privaten Gründen seinen Vertrag nicht verlängern und in seine Heimat Schweden gehen wolle, berichtete das „Manager Magazin“ am Donnerstag ohne Angaben von Quellen.

Damit wäre der Finanzvorstand des deutschen AUA-Mutterkonzerns in rund einem Jahr weg. Ein Lufthansa-Sprecher lehnte einen Kommentar zu dem Bericht ab. Svensson hatte erst vor zweieinhalb Jahren den Posten von Simone Menne übernommen.

