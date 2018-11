Eishockey: Salzburg hat im CHL-Viertelfinal-Hinspiel Heimrecht

Salzburg (APA) - Österreichs Eishockey-Meister EC Red Bull Salzburg hat im Viertelfinal-Hinspiel der Champions Hockey League gegen Kärpät Oulu am 4. Dezember (19.30 Uhr) Heimrecht. Der Ticketverkauf für das Match in der Eisarena startet an diesem Samstag in der ersten Drittelpause des Heimspiels der Red Bulls gegen die Vienna Capitals. Das Rückspiel findet am 11. Dezember (18.00 MEZ) in Oulu statt.