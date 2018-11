Fall Khashoggi - Paris verhängt Sanktionen gegen 18 Verantwortliche

Paris/Istanbul (APA/AFP) - Nach Deutschland verhängt auch Frankreich gegen 18 Verdächtige aus Saudi-Arabien Sanktionen im Fall des getöteten Journalisten Jamal Khashoggi. Das teilte das Außenministerium in Paris am Donnerstag mit. Die deutsche Bundesregierung hatte am Montag Einreiseverbote gegen 18 mutmaßliche Verantwortliche ausgesprochen.