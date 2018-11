Wien (APA) - An der Wiener Börse wurde heute, Donnerstag, ein Umsatz in Aktien von 187,958 (nach zuletzt 269,438) Mio. Euro erzielt. Im prime market wurden 184,469 (261,297) Mio. Euro umgesetzt. Der Kurswert der an der Wiener Börse amtlich notierten inländischen Aktien betrug heute 110,144 (111,181) Mrd. Euro.

~ Titel Umsatzvolumen Erste Group 19,007 Mio. Euro voestalpine 15,099 Mio. Euro OMV 13,580 Mio. Euro Raiffeisen Bank International 7,681 Mio. Euro Verbund 7,090 Mio. Euro ~

