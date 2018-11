Brexit - UK-Weinhändler will Tropfen um bis zu 9 Mio. Euro einlagern

London (APA/AFP) - Das britische Weinhandelshaus Majestic Wine will in den verbleibenden Wochen bis zum Austritt Großbritanniens aus der EU Flaschen im Wert von bis zu neun Millionen Euro importieren und dann einlagern. „Wir planen für harte Zeiten“, sagte Majestic-Chef Rowan Gormley am Donnerstag bei Vorlage der Halbjahresbilanz. Rund 55 Prozent des in Großbritannien getrunkenen Weins stammt aus Ländern der EU.

Auch andere britische Unternehmen wie Premier Foods oder die Cateringfirma Compass haben bereits angekündigt, sie wollten bis zum geplanten Austrittstermin am 29. März kommenden Jahres Vorräte anlegen.