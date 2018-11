Ski alpin: Slalom-Olympia-Zweite Holdener verletzte sich am Kinn

Killington (Vermont) (APA/sda) - Die Slalom-Olympia-Zweite Wendy Holdener hat sich im Training vor den alpinen Ski-Weltcup-Rennen in Killington eine Platzwunde am Kinn zugezogen, die mit sechs Stichen genäht werden musste. Die 25-jährige Schweizerin verletzte sich, als sie von einer Torstange im Gesicht getroffen wurde. Die Starts der Kombi-Weltmeisterin im Riesentorlauf am Samstag und Slalom am Sonntag sind aber nicht gefährdet.