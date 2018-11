Tokio (APA) - Der Aktienmarkt in Tokio bleibt heute, Freitag, feiertagsbedingt geschlossen. Zuletzt war der Leitindex Nikkei-225 am Donnerstag um 0,65 Prozent fester bei 21.646,55 Zählern aus dem Handel gegangen. Die nächste Sitzung in Tokio findet am kommenden Montag statt.

~ ISIN XC0009692440 ~ APA079 2018-11-23/09:20