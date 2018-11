Ski alpin: Guay bekommt „Farewell“-Lauf in Lake Louise

Lake Louise (APA) - Der am Donnerstag spontan zurückgetretene Kanadier Erik Guay (37) bekommt beim Alpinski-Weltcup in Lake Louise die Gelegenheit zu einem Farewell-Lauf. Am Sonntag vor dem Super-G wird der zweifache Weltmeister außer Konkurrenz einen Abschiedslauf absolvieren und sich so in seinem Heimatland gebührend verabschieden können. Das hat FIS-Renndirektor Markus Waldner in Lake Louise bekanntgegeben.