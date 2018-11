Bischof Benno Elbs erfreut über neuen Mehrerauer Abt

Bregenz (APA) - Sehr erfreut über die Wahl von Abt Vinzenz Wohlwend zeigt sich der Feldkircher Diözesanbischof Benno Elbs. Dieser sei „Pädagoge, Ordensmann und Alemanne“. „Er vereint somit in sich Spiritualität, den Sinn für das Leben heute und die Hartnäckigkeit eines ganz eigenen Menschenschlages“, so Elbs in einer ersten Reaktion am Freitag.

Das seien „denkbar gute Voraussetzungen, die Pater Vinzenz auf den neuen Wegen, die nun vor ihm liegen, begleiten sollen“. Abt in Mehrerau zu sein, heiße, Verantwortung für zahlreiche Klöster von Slowenien bis in die USA zu übernehmen und bedeute vielleicht gerade deshalb mehr als anderswo „Einheit in der Verschiedenartigkeit zu suchen und zu finden“. Er wünsche Pater Vinzenz deshalb, „dass er immer auch Ankerpunkte für die Seele und Orte der Ruhe findet, an denen er neue Kraft schöpfen kann“.