APA-Jahresrückblick 2018 - Chronik Inland 6 (Juni)

Wien (APA) - Chronik Inland/Juni

2. Mit einer opulenten Hommage an das Erfolgsmusical „The Sound of Music“ feiert der Life Ball im Wiener Rathaus sein 25. Jubiläum. Organisator Gery Keszler erinnert an den Life Ball 1993, als die Botschaft erstmals „in die Welt geschrien wurde“.

4. Ein verurteilter Hochstapler, der sich von der Justizanstalt Graz-Karlau aus weiter als Heiratsschwindler betätigt hatte, wird am Landesgericht Wien zur höchstmöglichen Strafe von siebeneinhalb Jahren verurteilt. Sein Sohn, der in die Malversationen verstrickt war, bekommt fünf Monate bedingt auf drei Jahre, zwei als Mittäter angeklagte Frauen werden freigesprochen.

14. Ein 22-jährige Soldat, der am 9. Oktober 2017 in der Albrechtskaserne in Wien-Leopoldstadt einen um zwei Jahre jüngeren Grundwehrdiener erschossen hat, wird wegen Mordes zu 15 Jahren Haft verurteilt. Offen bleibt die Frage nach dem Motiv, die nicht eindeutig geklärt werden kann.

18. Weil er im Juni 2017 ein Ehepaar getötet und in dessen Haus Feuer gelegt haben soll, wird ein 55-jähriger Tunesier in Linz zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt und in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Der IS-Sympathisant habe ein Exempel an der Gesellschaft und der FPÖ, durch die er sich als Ausländer und Muslim diskriminiert fühlte, statuieren wollen.

21. Spektakulärer Polizeieinsatz: Ein Straftäter flüchtet in Wien-Hernals auf das Dach einer Wohnhausanlage und verletzt durch Würfe mit Dachziegeln zwei Einsatzkräfte. Der mit zwei Messern bewaffnete Mann wird nach sieben Stunden festgenommen.

29. Ein Hubschrauber des Österreichischen Bundesheeres stürzt in den Karnischen Alpen in Kärnten nahe der Grenze zu Italien ab. Der Pilot und die drei weiteren Crew-Mitglieder, alle Soldaten, können sich nach einer „harten Landung“ unverletzt in Sicherheit bringen, bevor die „Alouette III“ umkippt und in Flammen aufgeht.