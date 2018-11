APA-Jahresrückblick 2018 - Sport 11 (September)

Wien (APA) - Sport/September

2./16./30. Von Startplatz drei aus gewinnt Lewis Hamilton den Formel-1-GP von Italien. Der Mercedes-Pilot setzt sich in Monza vor Kimi Räikkönen im Ferrari durch. Der Deutsche Sebastian Vettel vergibt seine Siegchancen durch eine Kollision mit Hamilton und wird Vierter. In Singapur feiert Hamilton einen Start-Ziel-Sieg vor Red-Bull-Pilot Max Verstappen und Vettel im Ferrari, in Sotschi hat er vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas sowie Vettel die Nase vorn.

5. Dominic Thiem verliert sein erstes US-Open-Viertelfinale nach einem dramatischen Fünfsatz-Match. Der Niederösterreicher fordert Titelverteidiger Rafael Nadal in einem epischen Schlagabtausch, unterliegt aber nach 4:49 Stunden dem Spanier mit 6:0,4:6,5:7,7:6,6:7.

6. Österreichs Fußball-Nationalteam absolviert eine erfolgreiche Generalprobe für die Nations League. Das ÖFB-Team gewinnt in der Wiener Generali-Arena gegen Schweden mit 2:0. Filip Helander bringt die Elf von Franco Foda vor nur 11.100 Zuschauern mit einem Eigentor in Führung (11.), David Alaba fixierte gegen die schwedische B-Elf den Endstand (64.).

8.-16. Die Niederösterreicherin Jessica Pilz holt in der ersten Medaillenentscheidung der Kletter-Weltmeisterschaften in Innsbruck die Goldmedaille im Vorstieg. Es folgt für Österreich ebenfalls Vorstieg-Gold durch den Tiroler Jakob Schubert, der auch in der Kombination zuschlägt und sich damit zum Doppelweltmeister krönt. Kombinations-Bronze gibt es für Pilz.

8./9. Naomi Osaka schreibt in New York Tennis-Geschichte. Sie besiegt die US-Amerikanerin Serena Williams im Finale der US Open mit 6:2,6:4 und ist damit die erste Grand-Slam-Siegerin im Einzel aus Japan überhaupt. Bei den Herren gewinnt Novak Djokovic gegen den Argentinier Juan Martin Del Potro mit 6:3,7:6,6:3. Mit dem 14. Titelgewinn bei einem Grand-Slam-Turnier zieht der Serbe in der Bestenliste mit dem drittplatzierten US-Amerikaner Pete Sampras gleich.

11. Österreichs Fußball-Nationalteam legt in der Nations League einen Fehlstart hin. Die ÖFB-Truppe verliert in Zenica nach einer über weite Strecken schwachen Vorstellung bei Bosnien-Herzegowina 0:1. AS-Roma-Stürmer Edin Dzeko sorgt in der 78. Minute für die Entscheidung und verpatzt damit das Pflichtspieldebüt von ÖFB-Teamchef Franco Foda.

16. Der Kenianer Eliud Kipchoge pulverisiert in Berlin den Marathon-Weltrekord. Der 33-Jährige bewältigt die 42,195 Kilometer in 2:01:39 Stunden. Der Olympiasieger bleibt damit gleich 1:18 Minuten unter der bisherigen Weltbestzeit seines Landsmannes Dennis Kimetto (2:02:57).

16. Magdalena Lobnig holt bei der Ruder-WM in Plowdiw im olympischen Einer Bronze.

14.-16. Dominic Thiem sichert Österreich nach sechs Jahren die Rückkehr in die Davis-Cup-Weltgruppe. Er besiegt in Graz die australische Nummer eins, Alex de Minaur, mit 6:4,6:2,3:6,6:4 und stellt mit seinem zweiten Einzelerfolg den 3:1-Endstand her. Den fehlenden Punkt zum Erfolg trägt Dennis Novak bei.

16. Der französische Leichtathlet Kevin Mayer fixiert beim Mehrkampf-Meeting in Talence mit 9.126 Punkten einen Zehnkampf-Weltrekord. Der Lokalmatador überbietet die bisherige, vom US-Amerikaner Ashton Eaton seit 2015 gehaltene Topmarke um 81 Zähler.

16. Radprofi Simon Yates entscheidet die 73. Vuelta a Espana für sich.

20. Österreichs Clubs starten erfolgreich in die Gruppenphase der Fußball-Europa-League. Red Bull Salzburg gewinnt das brisante „Stallduell“ mit RB Leipzig zum Auftakt der Gruppe B auswärts mit 3:2. Rapid Wien siegt in Gruppe G zu Hause gegen Spartak Moskau 2:0.

11.-23. Bei seinem letzten Ritt im Rahmen der Weltreiterspiele in Tryon im US-Bundesstaat North Carolina entgleitet Max Kühner die Medaille, er wird auf Chardonnay im Springreiten Sechster. Österreichs Equipe gewinnt insgesamt je drei Silber- und Bronze-Medaillen im Voltigieren und der Para-Dressur.

21.-23. Erfolgreich verlaufen die Tischtennis-Europameisterschaften für Österreich. Daniel Habesohn/Robert Gardos holen in Alicante zum zweiten Mal nach 2012 den Doppel-Titel. Sofia Polcanova ist mit Bronze im Einzel sowie Silber im Doppel mit der Russin Jana Noskowa und im Mixed mit Landsmann Stefan Fegerl erfolgreich.

23. Dominic Thiem holt seinen elften Turniersieg auf der ATP-Tour, den dritten in diesem Jahr. Der topgesetzte Niederösterreicher fertigt den Slowaken Martin Klizan im Finale von St. Petersburg 6:3,6:1 ab.

24. Tiger Woods feiert auf dem East Lake Golf Course in Atlanta seinen 80. Turniererfolg auf der amerikanischen PGA-Tour, den ersten seit 2013.

24. Luka Modric wird in London erstmals als FIFA-Weltfußballer des Jahres geehrt. Der Kroate im Dienst von Real Madrid beerbt seinen ehemaligen Teamkollegen Cristiano Ronaldo. Als bester Trainer wird Didier Deschamps ausgezeichnet, der Frankreich zum WM-Triumph geführt hat. Spielerin des Jahres wird zum sechsten Mal die Brasilianerin Marta.

23.-30. Highlight der Rad-Weltmeisterschaften in Innsbruck ist aus österreichischer Sicht die Goldmedaille im Straßenrennen der Juniorinnen durch die 18-jährige Laura Stigger. Österreichs Profis indes enttäuschen. Der Australier Rohan Dennis gewinnt den Titel im Einzelzeitfahren, bei den Damen schlägt die Niederländerin Annemiek van Vleuten zu. Die Straßenrennen gehen an Olympiasiegerin Anna van der Breggen aus den Niederlanden und Alejandro Valverde aus Spanien.

27. Die Fußball-EM 2024 findet in Deutschland statt. Der Deutsche Fußball-Bund erhält in Nyon den Zuschlag durch das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union und gewinnt das Duell mit der Türkei.

29. Rapid Wien trennt sich von Trainer Goran Djuricin. Am 1. Oktober wird Dietmar Kühbauer als Nachfolger bekanntgegeben, er erhält einen Vertrag bis Sommer 2021. Für Kühbauer finden die St. Pöltener am 10. Oktober mit Ranko Popovic Ersatz. Der ehemalige Verteidiger von Sturm Graz unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2020 bei den Niederösterreichern.

30. Europas Golfer besiegen die USA und erobern beim 42. Ryder Cup in Frankreich den Titel zurück.