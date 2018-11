Kunasek in Rumänien - Gespräche über Übergabe von EU-Ratsvorsitz

~ --------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA408 vom 24.11.2018 muss es im ersten Satz richtig heißen: am Montag (nicht: heute) --------------------------------------------------------------------- ~ Wien/Bukarest (APA) - Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) reist am Montag nach Bukarest. In einem Arbeitsgespräch mit seinem neuen rumänischen Amtskollegen Gabriel-Beniamin Les wird es um die geordnete Übergabe der EU-Vorsitzthemen gehen, sowie die Vertiefung der bilateralen Beziehungen, hieß es aus dem Verteidigungsministerium in Wien. Rumänien soll am 1. Jänner den EU-Ratsvorsitz von Österreich übernehmen.

Zuletzt hatte es diesbezüglich Zweifel gegeben. Rumäniens Staatspräsident Klaus Johannis hatte vor etwa zwei Wochen erklärt, dass sein Land für die Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft „nicht vorbereitet“ sei. Die rumänische Regierung aber widersprach.

Kunasek will mit Les, der erst seit vergangenem Dienstag im Amt ist, auch über den EU-Außengrenzschutz sprechen. Rumänien beherbergt rund 1.800 Kilometer EU-Außengrenze. Ein weiteres Thema wird der Westbalkan.